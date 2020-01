Murray kent tegenslag en stelt rentree uit

Tennisser Andy Murray komt voorlopig niet in actie in wedstrijdverband. Hij ondervindt nog altijd hinder van botkneuzingen, als gevolg van zijn ingrijpende heupoperatie. De 32-jarige Schot hoopte begin februari zijn rentree te maken, maar hij heeft te maken met tegenslag en stelde daarom zijn terugkeer uit.

Murray had zich al afgemeld voor de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar dat maandag van start gaat. In november van vorig jaar kwam Murray voor het laatst in actie, in de Daviscup-ontmoeting met Nederland.

“Ik wil niets overhaasten of mijn herstel nauwkeurig plannen. Ik ga naar mijn lichaam luisteren en terugkeren op de baan als de tijd er rijp voor is”, zei Murray tegen Engelse media.

Murray liet ook optekenen dat hij zich zodoende afmeldde voor de toernooien van Montpellier én Rotterdam, terwijl hij op het ABN Amro World Tennis Tournament niet op de spelerslijst stond. Het toernooi van Rotterdam meldt dat toernooidirecteur Richard Krajicek de Schot had laten weten dat er een wildcard voor hem klaarligt indien hij fit zou zijn. Krajicek heeft nog één wildcard te vergeven.