Verbouwing Circuit Zandvoort eind februari klaar

Eind februari is de verbouwing van Circuit Zandvoort klaar. ’’We zijn enorm opgeschoten. We zijn nu in de fase van de opbouw en we liggen keurig op schema’’, zei directeur Robert van Overdijk van het circuit aan de duinen tijdens eens update.

Bulldozers, hijskranen en zandwagens bevolken nu nog de bouwplaats, die het circuit nu is. Op 3 mei staat de eerste Grote Prijs van Nederland in de Formule 1 sinds 1985 op de kalender. “Er moet nog veel gebeuren, maar het ziet ernaar uit dat de asfaltering van het vernieuwde circuit eind februari klaar is. Dan kunnen de auto’s eroverheen’’, aldus Van Overdijk.

Sportief directeur Jan Lammers wordt alleen maar lovender over het circuit, waar hij als kleine jongen al zijn uren doorbracht. Hij voorziet spektakel door de aanleg van de twee zogeheten kombochten met een hellingsvlak (Hugenholtzbocht en Arie Luyendijkbocht) en de Tarzanbocht, de eerste bocht na start en finish. “Ik weet dat de coureurs niet kunnen wachten om erop te rijden. Ze hebben nog geen idee of ze er ook echt kunnen inhalen, maar zeker is dat je met zijn tweeën naast elkaar even hard door die kombochten kunt. Het gaat erom wie het lef heeft zijn voet op het gaspedaal te houden”, lichtte hij toe.

Lammers gaf aan dat de Luyendijkbocht ook nog een meter of twee de hoogte in gaat. “Voor een coureur zijn die hoogteverschillen op die snelheid sensationeel.”