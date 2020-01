Voetbalduels Cyprus opgeschort na autobom bij scheidsrechter

Op Cyprus zijn alle voetbalwedstrijden opgeschort nadat in de nacht van donderdag op vrijdag een bom is ontploft bij de auto van scheidsrechter Andreas Konstantinou. Bij de explosie is niemand gewond geraakt. De auto is zwaar beschadigd.

“Alle geplande wedstrijden zijn uitgesteld”, heeft voetbalbond CFA van Cyprus laten weten. Hoe lang de opschorting gaat duren is nog niet bekend. Bomaanslagen op auto’s van scheidsrechters zijn de afgelopen jaren meermalen voorgekomen op Cyprus. In 2015 gingen de arbiters een week in staking na meerdere aanslagen.

“We zijn zeer bezorgd dat zulke acties het voetbal van Cyprus in zijn totaliteit beïnvloeden en dat ten koste van de scheidsrechters een klimaat van terrorisme wordt gecreëerd”, reageerde de bond. Voorzitter Giorgos Koumas had vrijdagmiddag overleg met de minister van Justitie en de hoogste politiechef. Ook heeft hij de UEFA om hulp gevraagd.