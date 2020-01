Waterpolosters overklassen ook Frankrijk op EK

De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun vierde wedstrijd op het EK in Boedapest met grote cijfers gewonnen. De regerend kampioen van Europa versloeg Frankrijk met 18-1 (4-1 6-0 4-0 4-0). Oranje was na overwinningen op Israël (22-3), Duitsland (23-3) en Italië (10-4) al zeker van een plek in de kwartfinales. De waterpolosters strijden zondag in de laatste groepswedstrijd met Spanje om de eerste plek in de poule.

De vrouwen van bondscoach Arno Havenga willen in Boedapest graag revanche nemen op Spanje, dat vorig jaar op het WK in de kwartfinales veel te sterk was (8-12). De Spaanse waterpolosters bereikten in Gwangju zelfs de finale. Ze verloren daarin weliswaar van de Verenigde Staten, maar verzekerden zich wel van een ticket voor de Olympische Spelen. Nederland wil komende zomer ook naar Tokio. De winnaar van het EK verdient een ticket. Een plek in de finale volstaat ook om naar de Spelen te mogen als Spanje daarin de opponent is.

Na de 1-0 van Kitty Lynn Joustra kwam Frankrijk even op gelijke hoogte, maar daarna liep Oranje snel weg. De vrouwen van Havenga speelden met veel variatie en maakten heel wat prachtig uitgespeelde doelpunten. Maartje Keuning gooide vier keer raak, Joustra en Sabrina van der Sloot maakten beiden drie goals. De andere treffers kwamen van Iris Wolves, Bente Rogge (beiden twee), Maud Megens, Dagmar Genee, Vivian Sevenich en Simone van de Kraats.

De winnaar van de groep treft in de kwartfinale de nummer 4 uit de andere poule. Mocht Oranje er ook op het EK niet in slagen om zich te plaatsen voor de Spelen, dan hebben de vrouwen nog één kans op het olympisch kwalificatietoernooi in maart in Triëst.