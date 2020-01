Zandvoort keurig op schema voor Formule 1-festival

De komst van de Formule 1 naar Zandvoort loopt geheel volgens plan. De verbouwing van het circuit aan de duinen ligt op schema, de vereiste vergunningen zijn binnen en de omlijsting van het driedaagse racefestijn krijgt al vaste vormen. Artiesten staan in de rij om op te treden, sponsors maken de fans warm met publieksacties. “We zijn in een maand tijd enorm opgeschoten. We zitten in een fase dat we klaar zijn met graven en opbreken en nu aan het opbouwen zijn”, aldus directeur Robert van Overdijk.

Hij verwacht dat eind februari de racebaan gereed is voor gebruik. “Dan zijn de nieuwe grindbakken en uitrijstroken klaar, liggen er twee unieke kombochten met een hellingsvlak en is de baan volledig geasfalteerd. Auto’s mogen er dan op. April wordt de maand waarin de rest wordt afgemaakt, zoals de nieuwe tribunes, aanvoerwegen en andere gebouwen.”

Het circuit krijgt tot dusver niets dan lof van de internationale autosportfederatie FIA en het Formula One Management. “Ze noemen ons wel de ‘crazy dutchies’ met onze creatieve geest, maar ze zijn onder de indruk van de manier waarop we het oude circuit nieuw leven hebben ingeblazen. De twee kombochten – in de Hugenholtzbocht en de Arie Luyendijkbocht – zijn uniek in de Formule 1. Ze juichen ook het mobiliteitsplan toe, waarin wij de komst per trein en fiets centraal stellen. En zoals het er nu naar uitziet, slagen we er in tegenstelling tot veel andere circuits in drie dagen volle bak te hebben”, aldus Van Overdijk.

De eerste Dutch Grand Prix na 35 jaar draait om Max Verstappen, de Limburger van wie de fans verwachten dat hij de terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort viert met een overwinning. Directeur Van Overdijk waarschuwt dat Verstappen niet veel tijd zal hebben voor zijn fans tijdens de grand prix. “Even met Max op de foto gaan, zal niet zo gauw gebeuren, denk ik. Hij wil presteren in Zandvoort en zal zich vooral willen concentreren op de race.”