Griekspoor voor het eerst op een grandslam na zege in Melbourne

Tennisser Tallon Griekspoor heeft het hoofdtoernooi van de Australian Open in Melbourne bereikt. In de laatste ronde van de kwalificatie versloeg de 23-jarige Haarlemmer in twee sets van Lorenzo Musetti: 6-4 7-6 (8).

Griekspoor zette de 17-jarige Musetti na ruim anderhalf uur spelen opzij. Eerder was hij ook al te sterk voor de 18-jarige Australiër Rinky Hijikata en de Spaanse veteraan Guillermo Garcia-López, winnaar van vijf ATP-titels, die ooit 23e op de wereldranglijst stond.

De Australian Open begint maandag en betekent voor Griekspoor zijn debuut op een grandslam. Afgelopen jaar gaf hij in de laatste kwalificatieronde voor de US Open een comfortabele voorsprong uit handen.