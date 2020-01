Hockeycoach Cox stopt bij Kampong

Alexander Cox neemt aan het einde van het seizoen afscheid als coach van de hockeyers van Kampong. Dat heeft Cox het bestuur van de Utrechtse club laten weten. Onder zijn leiding veroverde Kampong twee keer de landstitel, in 2017 en 2018. In 2016 won Cox met zijn team de Euro Hockey League.

“Het is een ontzettend moeilijke beslissing geweest. Als speler en direct daarna als coach staat het hockey voor mij meer dan dertig jaar centraal in mijn leven. Ik ben in de bevoorrechte positie dat ik van mijn passie ook mijn werk heb kunnen maken. Maar op dit moment heb ik de behoefte om een andere maatschappelijke richting te kiezen”, aldus Cox.

“Kampong is al meer dan vijf jaar een van de toonaangevende teams in Nederland”, stelt voorzitter Dennis de Breij. “Het beeld van Kampong als tactische vechtmachine is vooral de verdienste van Alexander. Hij stak zijn nek uit en gaf het team en daarmee Kampong smoel. Hij heeft een ongelooflijke prestatie geleverd.”