Stunt van waterpoloërs blijft uit op EK

De Nederlandse waterpoloërs zijn uitgeschakeld op het EK in Boedapest. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer bood olympisch kampioen Servië goed partij in de laatste groepswedstrijd, maar werd in het tweede deel van de wedstrijd overklast: 4-11. Oranje gaat nu nog spelen om de plaatsen dertien tot en met zestien.

De waterpoloërs waren het EK begonnen met een hoopgevende zege op Roemenië (9-8). Het leek genoeg voor een plek in de kruisfinales, maar de Roemenen boekten zaterdag een verrassende zege van 11-10 op Rusland waardoor Oranje op basis van de onderlinge resultaten naar de laatste plaats in de groep zakte. Daardoor moest Nederland stunten tegen Servië om door te gaan in het toernooi. De mannen van Van der Meer stonden in het derde kwart nog met 4-3 voor, maar daarna bleek het kwaliteitsverschil te groot.