Waterpoloërs moeten stunten na verrassende zege Roemenië

De Nederlandse waterpoloërs hebben hun kansen op kwalificatie voor de kruisfinales van het EK flink zien slinken. Roemenië verraste Rusland met 11-10 en deed de laatste plek in de poule daardoor over aan Oranje, dat de voorronde van het EK zaterdagavond afsluit tegen olympisch kampioen Servië, de winnaar van de laatste vier EK’s. De mannen van bondscoach Harry van der Meer moeten een nederlaag voorkomen om door te gaan.

De waterpoloërs waren het EK begonnen met een hoopgevende zege op de Roemenen (9-8). De daaropvolgende nederlaag tegen het sterkere Rusland was min of meer ingecalculeerd (9-15). Van der Meer hoopte dat de zege op Roemenië genoeg zou zijn om in ieder geval de kruisfinales te halen, maar de overwinning van de Roemenen op de Russen zorgt ervoor dat Oranje nu moet stunten tegen Servië. Bij een gelijk puntentotaal wordt gekeken naar de onderlinge resultaten, op basis daarvan staat Nederland nu onder Rusland én Roemenië.

Als de waterpoloërs verliezen van Servië, spelen ze in Boedapest verder om de plekken dertien tot en met zestien.