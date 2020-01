Atleet Schutte beste Nederlander in Abdijcross

Atleet Noah Schutte heeft zich een week na de halve marathon van Egmond weer laten gelden. De 24-jarige Leidenaar eindigde in de internationale Abdijcross van Kerkrade op de tweede plaats als beste Nederlander. Hij moest in de lange cross over 10,5 kilometer alleen de Brit Mahamed Mahamed enkele seconden voor zich dulden. Schutte versloeg in de veldloop specialisten als Jesper van den Wielen en Michel Butter.

Schutte eindigde vorig week al verrassend als vierde in de Halve van Egmond. De specialist op de 3000 meter steeplechase is afgelopen najaar na een driejarig verblijf in de Verenigde Staten teruggekeerd in Nederland.

Bo Ummels, vorige week de beste Nederlandse in Egmond, won de cross bij de vrouwen, voor Diane van Es.