Australian Open van start met drie Nederlanders

Maandag gaat de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, van start met drie Nederlandse deelnemers. Kiki Bertens en Arantxa Rus zijn vertegenwoordigd in het vrouwentoernooi en debutant Tallon Griekspoor doet mee bij de mannen.

Bertens en Griekspoor komen dinsdag pas in actie, Arantxa Rus maakt haar opwachting op de eerste dag. De 29-jarige Rus neemt het op tegen de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld. Voor het eerst in zeven jaar staat Rus, die in 2008 het juniorentoernooi van de Australian Open wist te winnen, weer in het hoofdtoernooi in Melbourne.

Bij de vrouwen is de Australische Ashleigh Barty als eerste geplaatst, bij de mannen Novak Djokovic. Barty komt maandag direct in actie in de Rod Laver Arena, titelhouder Djokovic hoeft pas dinsdag aan te treden.

In aanloop naar het toernooi was de slechte luchtkwaliteit in Melbourne het onderwerp van gesprek. Toernooidirecteur Craig Tiley wilde van een latere start of een aangepaste telling niets weten.