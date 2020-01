Biljarter Jaspers bij Masters naar 21e nationale titel

Biljarter Dick Jaspers heeft bij de Masters in Berlicum voor de 21e keer de Nederlandse titel driebanden opgeëist. De Brabander was in de finale duidelijk te sterk voor Barry van Beers. Halverwege stond het nog gelijk (21-21) maar het duel tussen de provinciegenoten eindigde na 31 beurten in een 40-26-overwinning voor Jaspers. Die herinnerde zich na afloop dat hij precies dertig jaar geleden zijn eerste nationale titel had veroverd. Tegenstander van toen Rini van Bracht bevond zich onder de toeschouwers.

De organisatie in het Berlicumse Beneluxtheater had goed nieuws. Het is komende zomer de locatie van het Europees kampioenschap. Daar is Jaspers de titelverdediger en zullen vermoedelijk vijf Nederlanders tot de deelnemers behoren.

Jaspers was niet helemaal tevreden over zijn niveau. “Ik sta aan de start van een zwaar jaar en ik weet dat ik niet altijd op mijn best kan zijn. Toch heb ik het gelukkig goed kunnen afmaken tegen John Tijssens en Barry van Beers op de finaledag, twee spelers die heel lastig kunnen zijn”, vertelde hij.