Hockeyers verliezen na shoot-outs van India

De Nederlandse hockeyers hebben in Bhubaneswar ook hun tweede wedstrijd in de Hockey Pro League tegen India verloren. Na de reguliere speeltijd was de stand met 3-3 gelijk, maar in de shoot-outs was Oranje minder trefzeker dan de thuisploeg.

Oranje speelde wel veel beter dan in de eerste confrontatie op zaterdag, toen India met 5-2 won. De ploeg van bondscoach Max Caldas stond na het derde kwart met 3-1 voor en leek de wedstrijd in handen te hebben, maar India vocht zich in de laatste tien minuten terug en kwam dankzij twee rake strafcorners alsnog op gelijk hoogte.

De gelijke stand leverde Oranje wel een punt op voor de Pro League, maar via de shoot-outs was het bonuspunt te verdienen. Mirco Pruyser was de enige Nederlandse international die de keeper van India wist te passeren. Doelman Sam van der Ven kreeg drie treffers te verwerken.