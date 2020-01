Iserbyt wint wereldbekercross van Nommay

De Belgische veldrijder Eli Iserbyt heeft voor de vierde keer dit seizoen een veldrit om de wereldbeker gewonnen. Iserbyt leek klassementsleider en landgenoot Toon Aerts halverwege de wedstrijd uit het oog te zijn verloren, maar knokte zich in de voorlaatste ronde terug naar de kop van de wedstrijd. In de slotfase reed hij weg bij Aerts, die wel tweede werd. De Belg Laurens Sweeck werd derde, net voor de Nederlander Lars van der Haar.

Iserbyt was de winnaar van de eerste drie wereldbekercrossen van dit seizoen, toen Mathieu van der Poel nog niet meedeed. De wereldkampioen won daarna vier wedstrijden uit de cyclus. Van der Poel was er ditmaal niet bij en vierde zondag zijn 25e verjaardag tijdens een trainingskamp met de wegploeg van Alpecin-Fenix in Spanje.

De afwezigheid van Van der Poel zorgde voor een spannende strijd. Bij alle crossen waar de Nederlander deze winter aan de start verscheen was hij slechts eenmaal niet de beste. Bevrijd van het juk vochten Aerts en Iserbyt een boeiend gevecht uit waarbij de kansen steeds keerden. “Ik ben heel diep gegaan. Toon was aanvankelijk beter, daarna heb ik een aantal fietswissels overgeslagen om weer dichterbij te komen”, vertelde Iserbyt.

Aerts erkende dat Iserbyt, die nu tweede staat in de wereldbekerstand, net iets beter was. Maar hij wist ook dat het verschil tussen beiden (41 punten) voldoende moet zijn om volgende week in Hoogerheide als winnaar van de wereldbeker te worden gehuldigd. Voor de dagzege daar maakt hij zich vermoedelijk weinig illusies. Daar is Van der Poel er weer bij, net als een week later bij het WK in het Zwitserse Dübendorf.