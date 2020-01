Waterpolosters als groepswinnaar naar kwartfinales EK

De Nederlandse waterpolosters hebben zich bij het EK in Boedapest verzekerd van de eindzege in groep B. Oranje won ook de vijfde en laatste poulewedstrijd. De titelhouder was met 10-6 te sterk voor concurrent Spanje, dat eveneens nog ongeslagen was. De periodestanden waren 2-0 4-1 2-2 2-3.

Maud Megens was met drie treffers topscorer. De andere doelpunten kwamen op naam van Sabrina van der Sloot (twee), Maartje Keuning, Brigitte Sleeking, Nomi Stomphorst, Simone van de Kraats en Vivian Sevenich. Oranje won eerder in de EK-groep van Italië (10-4), Frankrijk (18-1), Israël (22-3) en Duitsland (23-3).

Nederland en Spanje waren al zeker van deelname aan de kwartfinales. Daarin speelt de ploeg van bondscoach Arno Havenga dinsdag tegen Slowakije, de nummer vier van groep A. De winnaar van het EK verdient een olympisch ticket. Voor Oranje volstaat een plek in de finale ook om naar de Spelen in Japan te mogen als het al gekwalificeerde Spanje daarin de opponent is.

Nederland had tegen Spanje nog iets goed te maken. Bij het WK vorig jaar zomer in Zuid-Korea verloor Oranje in de kwartfinales met 12-8 van de Zuid-Europese ploeg, die naderhand achter de Verenigde Staten als tweede eindigde. Nederland kwam bij het WK niet verder dan de zevende plek.

Oranje kwam bij het WK een rampzalige start tegen Spanje (0-6) niet meer te boven. In Boedapest waren de rollen omgedraaid. Nederland leidde na de tweede periode met 6-1. De titelhouder sprong efficiënt met de kansen om en strafte het matige werk van de Spaanse goalie goed af. Bij Oranje was keepster Debby Willemsz juist weer één van de uitblinkers.

In de derde en vierde periode had Spanje nog wel even een overwicht. Nederland moest vier treffers op rij incasseren (8-6), maar dankzij doelpunten van Van der Sloot en Sevenich in de slotfase kwam de poulezege niet in gevaar.