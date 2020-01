Darter Van Gerwen start Premier League tegen wereldkampioen

Ruim een maand nadat ze in Alexandra Palace om de wereldtitel hebben gestreden, staan de darters Michael van Gerwen en Peter Wright weer tegenover elkaar. De twee WK-finalisten nemen het op de eerste avond van het nieuwe seizoen in de Premier League, op donderdag 6 februari in Aberdeen, tegen elkaar op. Wright versloeg titelhouder Van Gerwen op nieuwjaarsdag in Londen met 7-3.

De 49-jarige Schot, altijd voorzien van een opvallende hanenkam, veroverde zijn eerste wereldtitel. Van Gerwen bleef op drie stuks staan. De 30-jarige Brabander gaat de komende maanden op jacht naar zijn vijfde eindzege op rij in de Premier League, de competitie waar negen darters aan meedoen. Iedere avond doet ook één ‘challenger’ mee. Bij de laatste twee avonden uit de reguliere competitie, op 25 en 26 maart in het Rotterdamse sportpaleis Ahoy, mogen Jeffrey de Zwaan en Jermaine Wattimena meedoen.

Van Gerwen speelt in Rotterdam tegen de Engelsman Glen Durrant en de Schot Gary Anderson. Na de eerste negen speelrondes valt de darter met het minste aantal punten af, waarna nog zeven rondes volgen. De top vier strijdt op 21 mei in Londen om de hoofdprijs.