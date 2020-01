Federer overtuigt in eerste wedstrijd van 2020

Roger Federer is goed begonnen aan de Australian Open, wat voor hem het eerste toernooi van het seizoen is. De Zwitser, zesvoudig kampioen in Melbourne, liet in de openingsronde de Amerikaan Steve Johnson met 6-3 6-2 6-2 kansloos. De partij duurde slechts 81 minuten.

De afgelopen jaren speelde de 38-jarige Federer telkens een toernooi in aanloop naar het eerste grandslamtoernooi, maar ditmaal bracht hij liever meer tijd door met zijn familie dan dat hij zijn opwachting maakte op de ATP Cup.

Het gebrek aan wedstrijdritme was niet zichtbaar: Federer speelde overtuigend, oogde gedreven en maakte weinig onnodige fouten. Na nog geen anderhalf uur maakte hij het op zijn eerste wedstrijdpunt af na de zoveelste afzwaaier van Johnson, de nummer 75 van de wereldranglijst.

Het dak in de Rod Laver Arena was gesloten wegens het slechte weer in Melbourne. Op de bijbanen werden de partijen stilgelegd vanwege de regen.

In de tweede ronde treft Federer de winnaar van het treffen tussen de Franse qualifier Quinten Halys en de Serviër Filip Krajinovic.