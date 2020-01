Geopereerde Malen terug op trainingscomplex PSV

Aanvaller Donyell Malen van PSV herstelt goed van de ingreep aan zijn knie, nu twee weken geleden in de Verenigde Staten. “Het gaat goed”, zei de 21-jarige aanvaller, die maandag voor het eerst sinds de operatie weer aanwezig was op De Herdgang, het trainingscomplex van PSV. “Twee weken geleden ben ik geopereerd en het is allemaal al een stuk minder pijnlijk dan het was.”

Malen raakte geblesseerd aan zijn linkerknie in de wedstrijd bij Feyenoord op 15 december. “Veel meer dan ‘laat het alsjeblieft goed gaan met m’n knie’ denk je niet op zo’n moment”, keek hij terug op het moment in De Kuip.

De PSV’er werd in het Amerikaanse Pittsburgh geopereerd. De club verwacht dat hij dit seizoen niet meer in actie kan komen. “De schade is licht gebleken”, was Malen voorzichtig positief. “Het is gelukkig geen afgescheurde kruisband. Daar ben ik positief over, maar het moet natuurlijk wel herstellen.”