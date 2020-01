Moeizame start tennisster Barty voor eigen publiek

Ashleigh Barty heeft zich met de nodige moeite verzekerd van een plek in de tweede ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld stond tegen de mondiale nummer 120 Lesia Tsoerenko de eerste set af, maar stelde vervolgens in rap tempo orde op zaken: 5-7 6-1 6-1.

Barty verloor in drie kwartier de eerste set, waarin ze erg slordig speelde en drie keer haar servicegame afstond. Tien minuten later leidde de Australische tennisster met 3-0, waarna ze geen moment meer achterom keek. Ze verloor nog maar twee games en maakte het af met een lovegame op de service van Tsoerenko, die het duel eindigde met een dubbele fout. De tweede en derde set duurden beide slechts 26 minuten.

De 23-jarige Barty haalde vorig jaar voor eigen publiek de kwartfinales, waarin ze verloor van Petra Kvitova. Dat is tevens haar beste resultaat in Melbourne. Later dat jaar won ze Roland Garros.