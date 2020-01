Partij tennisster Rus uitgesteld wegens regen

De wedstrijd van tennisster Arantxa Rus in de eerste ronde van de Australian Open is uitgesteld wegens regen. Vanaf ongeveer 05.00 uur Nederlandse tijd regent het in Melbourne. Rus betrad toen net baan 10 om aan de warming-up te beginnen.

Rus neemt het in de openingsronde op tegen de Poolse Magda Linette, de nummer 43 van de wereld. Ze is de enige Nederlander die maandag in actie komt. Kiki Bertens en Tallon Griekspoor spelen dinsdag.

Op de hoofdbanen, voorzien van een dak, wordt wel getennist. Onder een gesloten dak bereikte onder anderen Roger Federer probleemloos de tweede ronde.