Schoonspringsters Jansen en Van Duijn in World Series

De Nederlandse schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn hebben net als vorig jaar een uitnodiging gekregen voor de World Series, een prestigieuze reeks van vier wedstrijden. De World Series zijn bedoeld voor wereld- en olympisch kampioenen en springers uit de top 8 van de wereld. Jansen en Van Duijn staan daar weliswaar niet bij, maar door een aantal afmeldingen mogen ze alsnog meedoen.

De Nederlandse schoonspringsters wisten zich beiden vorig jaar bij de WK in Gwangju te plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio. Jansen deed dat op de 3 meterplank, Van Duijn vanaf de toren (10 meter). Jansen veroverde enkele weken later in Kiev de Europese titel, Van Duijn pakte het zilver op de 10 metertoren.

Op basis van hun prestaties bij de WK zijn Jansen (25) en Van Duijn (27) uitgenodigd voor de World Series, die eind februari beginnen in Montreal. Daarna zijn er wedstrijden in Peking, Kazan en Londen. De prijzenpot is gevuld met 1,5 miljoen dollar, omgerekend bijna 1,4 miljoen euro.