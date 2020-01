Setverlies voor titelhouder Djokovic op Australian Open

Novak Djokovic heeft in zijn eerste wedstrijd op de Australian Open setverlies geleden. De titelhouder had vier sets nodig om de Duitser Jan-Lennard Struff te bedwingen en de tweede ronde te bereiken: 7-6 (5) 6-2 2-6 6-1.

Djokovic kende een goede start en kwam op een 5-2-voorsprong, maar Struff won drie games op rij en dwong een tiebreak af. Daarin sloeg Djokovic op setpunt een sterke opslag. De nummer 2 van de wereld won ook de tweede set en het duel leek gespeeld.

Struff, de mondiale nummer 37, bleef echter goed partij bieden en brak de wat gefrustreerde Djokovic in de derde set maar liefst drie keer. In de vierde set brak Djokovic direct in de openingsgame en hij liet het niet tot een vijfsetter komen. Op de service van Struff, die alleen in 2018 de openingsronde wist te overleven in Melbourne, benutte hij om 23.30 uur plaatselijke tijd zijn tweede matchpoint.

In de tweede ronde staat Djokovic tegen de winnaar van het duel tussen de Japanner Tatsuma Ito en Prajnesh Gunneswaran uit India.