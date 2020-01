Tafeltennissters starten olympische kwalificatie tegen Servië

De Nederlandse tafeltennissters nemen het op het olympisch kwalificatietoernooi voor landenteams in Portugal deze week op tegen Servië. Weten de speelsters van het Nederlandse team die wedstrijd te winnen dan treffen ze in de finaleronde de winnaar van het treffen tussen Singapore en Luxemburg.

“We loten met Servië de nummer 21 van de plaatsingslijst en bij winst moeten we tegen de nummer 3, Singapore, voor een olympisch ticket. Servië moet te doen zijn, Singapore is lastiger”, keek teammanager Marcel Kraa vooruit. Nederland is zelf als elfde geplaatst.

Aan het OKT in het Portugese Gondomar doen dertig teams mee. De acht winnaars van de finaleronde plaatsen zich voor de Spelen van Tokio 2020. De acht verliezers van de finaleronde strijden nog om één resterend ticket.

Het Nederlandse team bestaat uit speler/coach Li Jiao en de speelsters Li Jie, Britt Eerland en Kim Vermaas.