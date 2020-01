Tienersensatie Coco Gauff opnieuw te sterk voor Venus Williams

In tegenstelling tot Serena lukte het zus Venus Williams niet de tweede ronde van de Australian Open te bereiken. De finaliste van 2003 en 2017 verloor van tienersensatie Coco Gauff, de pas 15-jarige nummer 67 van de wereld: 6-7 (5) 3-6.

Vorig jaar op Wimbledon was Gauff in de eerste ronde ook te sterk voor de 24 jaar oudere Williams, die gold als inspiratiebron en idool voor de jonge Amerikaanse. Dat betekende de doorbraak van Gauff, die uiteindelijk de vierde ronde haalde op Wimbledon. “Ik was echt in shock toen ik de loting zag”, aldus Gauff.

In de tweede ronde staat Gauff tegenover de Roemeense Sorana Cirstea. Zij won eerder al in twee sets van de Tsjechische Barbora Strycova: 6-2, 7-6 (5). Haar landgenote Petra Kvitova, vorig jaar finaliste, stond tegen Katerina Siniakova, ook uit Tsjechië, maar één game af. Het werd 6-1 6-0.