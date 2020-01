Waterpoloërs verliezen op EK ook van Frankrijk

De Nederlandse waterpoloërs kunnen op het EK maximaal als vijftiende eindigen. De ploeg van bondscoach Harry van der Meer verloor maandag in de strijd om de plekken 13 tot en met 16 van Frankrijk: 8-9 (3-3 2-2 1-2 2-2). Oranje gaat woensdag met Malta uitmaken wie het toernooi als laatste afsluit.

De waterpoloërs hoopten vooraf op een plek in de top 8 van het EK. De mannen van Van der Meer begonnen het toernooi met een gewenste overwinning op Roemenië (9-8), maar ze verloren daarna van Rusland (9-15) en olympisch kampioen Servië (4-11). Omdat de Roemenen verrassend wonnen van Rusland, eindigden de waterpoloërs op basis van de onderlinge resultaten onderaan in de poule. Ze hadden gehoopt als nummer 2 of 3 van de poule naar de kruisfinales te gaan.

De mannen van Van der Meer zien het EK als voorbereiding op het olympisch kwalificatietoernooi, eind maart in Rotterdam. Voor eigen publiek hopen ze een ticket naar Tokio te bemachtigen.