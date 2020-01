Wielrenner Van der Poel kan starten in Parijs-Roubaix

Wielrenner Mathieu van der Poel kan zijn debuut maken in de voorjaarsklassieker Parijs-Roubaix. Zijn ploeg Alpecin-Fenix is een van de vier ploegen die van organisator ASO een wildcard heeft ontvangen. De 118e editie van de kasseienklassieker wordt verreden op 12 april.

Van der Poel liet afgelopen jaar al doorschemeren dat hij in 2020 graag zijn debuut wil maken in Parijs-Roubaix. In 2019 startte hij wel in de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race, maar sloeg hij de klassieker in Noord-Frankrijk over. De wedstrijd in Limburg wist hij te winnen, in ‘Vlaanderen’ eindigde hij als vierde.

Naast Alpecin-Fenix hebben ook de Franse ploegen B&B Hotels-Vital Concept, Nippo Delko Provence en Team Arkéa-Samsic een uitnodiging ontvangen. De Pro-continentale ploegen Total Direct Energie en Wanty-Gobert mogen op basis van hun ranking meedoen aan de klassieker. De negentien ploegen uit de UCI WorldTour hebben eveneens automatisch startrecht.