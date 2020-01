Bekerduel Fortuna – Feyenoord definitief gestaakt wegens mist

De wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord in de achtste finales van het toernooi om de KNVB-beker is dinsdag na ruim een uur spelen gestaakt. Wegens dichte mist was het zicht zo slecht dat verder voetballen geen zin had. Scheidsrechter Kevin Blom legde het duel eerst tijdelijk stil, maar besloot over te gaan tot definitief staken toen de situatie niet verbeterde.

Het duel was 63 minuten onderweg. De stand was op dat moment 1-1. De wedstrijd wordt niet in zijn geheel overgespeeld, alleen de laatste 27 minuten (plus mogelijk verlenging en strafschoppen). Wanneer dat gebeurt, is nog niet duidelijk.

Feyenoord kwam kort voor rust op voorsprong door een eigen doelpunt van Amadou Ciss. De spits kopte de bal via ploeggenoot Clint Essers in zijn eigen doel. Aan het begin van de tweede helft maakte de Duitser Felix Passlack gelijk.

Aan het begin van de avond was het al onduidelijk of de wedstrijd door kon gaan. Soms was er sprake van dichte mist, even daarna was het zicht weer prima. Blom besloot het duel door te laten gaan en dat leek een prima keuze. In de eerste helft trok de mist helemaal weg. Tijdens de rust verslechterde de situatie weer en was het zicht heel snel weer beperkt.

Blom riep eerst de spelers bij zich en vroeg aan hen of ze alles nog goed konden zien. Daarop antwoordden zij bevestigend. De witte bal werd ingeruild voor een oranje en het duel leek uitgespeeld te worden. Na ruim een uur spelen werd het zicht nog minder en besloot Blom de wedstrijd voor maximaal 30 minuten stil te leggen. Toen hij even later het veld opkwam, zag hij al snel dat verder spelen geen zin had.