Bennett sprint naar zege eerste etappe Down Under

De Ierse wielrenner Sam Bennett heeft de eerste etappe van de Tour Down Under in Australië gewonnen. Hij was na een rit over 150 kilometer met start en aankomst in Tanunda de snelste in de massasprint. Bennett bezorgde meteen zijn nieuwe Belgische ploeg Deceuninck – Quick-Step het eerste succes van 2020 in een koers uit de WorldTour.

De Belg Jasper Philipsen (Team Emirates) kwam als tweede over de meet en de Slowaak Erik Baska (Bora-hansgrohe) werd derde. Eerste Nederlander die over de streep fietste was Taco van der Hoorn uit de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma.

De sterke formatie van Deceuninck – Quick-Step hield in de laatste kilometer het tempo zo hoog, dat een ontsnapping geen schijn van kans had. De Belg Iljo Keisse en de Deen Michael Mørkøv namen Bennett op sleeptouw en de Ier maakte het vakkundig af. Hij vertrekt dinsdag in de leiderstrui in de tweede etappe van Woodside naar Stirling.