Kiki Bertens vlot naar tweede ronde Australian Open

Kiki Bertens heeft zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt op de Australian Open. De nummer 9 van de plaatsingslijst in Melbourne versloeg de Roemeense Irina-Camelia Begu in twee sets: 6-1 6-4.

Begu miste in de tweede game meteen al haar eerste opslagbeurt waarna Bertens snel op 4-1 kwam. Na nieuw gameverlies was het binnen een half uur 6-1. In de tweede set startte Bertens al net zo voortvarend. Ze brak meteen weer de opslag van de 29-jarige Roemeense, die ook in de derde game haar service inleverde: 3-0. Dat overkwam Bertens zelf in de daaropvolgende game, maar bij 5-4 en 40-0 maakte ze de partij af door het benutten van haar eerste wedstrijdpunt.

Bertens (28) kwam vorig jaar niet verder dan de tweede ronde op de Australian Open. De Russische Anastasia Pavlioetsjenkova schakelde haar toen uit. De volgende tegenstandster komt uit de partij tussen Katerina Bondarenko uit Oekraïne of de Australische Arina Rodionova.