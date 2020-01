Matig serveren breekt tennisser Medvedev niet op

Daniil Medvedev heeft met enige moeite de tweede ronde bereikt op de Australian Open. De Russische tennisser, als vierde geplaatst in Melbourne, had vier sets nodig tegen de Amerikaan Frances Tiafoe. De setstanden waren 6-3 4-6 6-4 6-2.

Medvedev (23) was afgelopen jaar finalist op de US Open. Op de Australian Open is het bereiken van de vierde ronde in 2019 tot nu toe zijn beste resultaat.

De Rus was niet helemaal tevreden over zijn eerste optreden. Zo sloeg hij liefst twaalf dubbele fouten. “Te veel, ik zal beter moeten gaan spelen”, gaf hij toe. “Maar Frances was ook een lastige tegenstander, een erg goede speler. Ik wist dat het geen makkelijke opdracht zou worden. En de eerste ronde op een grandslamtoernooi is sowieso altijd lastig.”

Zijn volgende tegenstander is Pedro Martínez. De Spaanse qualifier versloeg de Duitser Dominik Koepfer in drie sets.