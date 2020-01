Nadal doorstaat eenvoudig eerste test Australian Open

Rafael Nadal heeft eenvoudig zijn eerste test op de Australian Open doorstaan. De Spaanse tennisser, als nummer 1 op de wereldranglijst ook als eerste geplaatst in het grandslamtoernooi van Melbourne, rekende in de eerste ronde in drie sets af met de Boliviaan Hugo Dellien: 6-2 6-3 6-0.

Nadal heeft negentien grandslams op zijn naam, maar won de Australian Open pas één keer. Dat was in 2009. Vorig jaar verloor hij de finale van de Serviër Novak Djokovic.

Dellien, de nummer 72 van de wereld, was geen partij voor Nadal, hoewel de Boliviaan er twee keer in slaagde de service van de Spanjaard te breken. De 33-jarige Mallorcaan raakte er niet van onder de indruk en was vooral in de derde set meedogenloos. In het derde bedrijf gunde hij zijn tegenstander geen enkele game.

Ook de Oostenrijker Dominic Thiem begon zijn Australian Open met een overtuigende zege. De nummer vijf van de plaatsingslijst zette in drie sets de Fransman Adrian Mannarino opzij: 6-3 7-5 6-2. De 26-jarige Thiem, vorig jaar finalist op Roland Garros, had alleen in de tweede set problemen met de Fransman. Hij pakte door in soms lange rally’s en wist tegen het einde van de set Mannarino te breken. Met zijn zevende ace maakte Thiem in de derde set de partij af.