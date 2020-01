Pliskova door naar tweede ronde Australian Open

Tennisster Karolina Pliskova is een ronde verder op de Australian Open. De Tsjechische rekende in de Rod Laver Arena in Melbourne af met Kristina Mladenovic uit Frankrijk. Dat deed ze in twee sets (6-1 7-5). Ze had er bijna anderhalf uur voor nodig.

De nummer 2 van de wereld, die ruim een week geleden voor de derde keer het WTA-toernooi van Brisbane op haar naam schreef, had in de eerste set geen kind aan Mladenovic. In de tweede set ging het lang gelijk op, maar wist de als tweede geplaatste Tsjechische toch de partij definitief naar zich toe te trekken.