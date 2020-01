Remise schakers Van Foreest en Giri, Carlsen klopt Firouzja

Schaker Jorden van Foreest heeft in de negende ronde van Tata Steel Chess remise gespeeld tegen Vladislav Kovalev uit Wit-Rusland. De 20-jarige Nederlandse grootmeester bleef daarmee op het internationale schaaktoernooi in Wijk aan Zee in het spoor van koploper Fabiano Caruana.

Van Foreest kwam na 68 zetten remise overeen met Kovalev. Hij kon een licht voordeel in het eindspel niet omzetten in een overwinning. Van Foreest heeft na negen ronden 5,5 punten. Dat is 0,5 punt minder dan Caruana. De Amerikaan deelde het punt met Nikita Vitjoegov uit Rusland.

Alireza Firouzja speelde voor het eerst tegen wereldkampioen Magnus Carlsen. Het 16-jarige schaaktalent uit Iran verloor van de Noorse zevenvoudig eindwinnaar van Tata Steel Chess. Carlsen kwam daardoor net als Firouzja, Van Foreest en Wesley So op 5,5 punten.

Anish Giri speelde een snelle remise tegen Wesley So. Giri blijft daarmee op 1,5 punt achterstand van de koplopers.