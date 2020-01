Seizoen skiër Paris voorbij wegens gescheurde kruisband

Voor alpineskiër Dominik Paris is het seizoen voorbij. De Italiaanse skiër heeft bij een val tijdens de training een kruisband gescheurd. Hij mist daardoor aanstaand weekend de beroemde afdaling van de Hahnenkamm in Kitzbühel, die hij vorig jaar nog wist te winnen.

Paris liep bij een val tijdens de training op de Oostenrijkse piste een scheur in zijn kruisbanden op en een blessure aan de kop van zijn kuitbeen, meldde de Italiaanse skibond. “Mijn seizoen is voorbij”, zei de 30-jarige skiër. De hersteltijd voor gescheurde kruisbanden is meestal een half jaar.

De Italiaanse expert won de afdaling op de Streif in Kitzbühel drie keer. In 2013 was hij voor het eerst de beste. Daarna won hij in 2017 en 2019.