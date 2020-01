Tennisster Rus in Margaret Court Arena tegen Keys

Tennisster Arantxa Rus komt woensdag op de Australian Open in actie in de Margaret Court Arena, het tweede stadion op het park in Melbourne. De Nederlandse sluit het programma daar af tegen Madison Keys, de Amerikaanse die als tiende is geplaatst op het eerste grandslamtoernooi van het jaar.

Rus (29) doet voor het eerst sinds 2013 weer mee aan de Australian Open. De nummer 93 van de wereld begon het toernooi in Melbourne met een knappe zege op de Poolse Magda Linette (1-6 6-3 6-4). Met Keys treft Rus nu de nummer 11 van de wereld.

Overdag komen onder anderen titelverdedigster Naomi Osaka en de afscheid nemende Caroline Wozniacki in actie in de Margaret Court Arena, die naast de Rod Laver Arena ligt. In dat hoofdstadion spelen woensdag onder anderen Ashleigh Barty, Novak Djokovic, Serena Williams en Roger Federer. Het avondprogramma in Melbourne begint om 9.00 uur ’s ochtends Nederlandse tijd; voor het duel tussen Rus en Keys staat een mannenpartij op het programma.

Jean-Julien Rojer en Wesley Koolhof komen woensdag beiden in actie in de eerste ronde van het mannendubbel.