Twijfels slaan toe bij Sjarapova na vroege aftocht

De Russische tennisster Maria Sjarapova heeft openlijk twijfels geuit over haar toekomst na haar vrij kansloze nederlaag in de eerste ronde van de Australian Open tegen de Kroatische Donna Vekic (3-6 4-6). “Ik weet niet wat de toekomst brengt, ik heb geen kristallen bol. Ik was al heel blij dat ik hier mocht spelen, maar het ging niet echt zoals ik had gehoopt”, zei de 32-jarige Sjarapova na afloop.

De Russin is vijfvoudig grandslamwinnares. Ze won de Australian Open in 2008, maar viel vorig jaar ver terug door aanhoudend blessureleed aan haar schouder. Ze speelde in 2019 slechts acht toernooien en duikelde naar plek 145 op de wereldranglijst. De organisatie van het toernooi in Melbourne gunde haar een wildcard, zodat ze voor de vijftiende keer haar opwachting maakte in de Australian Open.

“Ik ben niet de enige met blessures en het ligt niet in mijn aard het steeds te hebben over mijn worsteling met met schouder. Ik stond hier en speelde de partij uit, al ging het zwaar. Ik zou dolgraag weer op mijn oude niveau komen, maar ik weet gewoon niet hoe het verder gaat.”