Barty door op de Australian Open

Ashleigh Barty heeft zich geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De nummer 1 van de wereld won van Polona Hercog uit Sloveniƫ met 6-1 6-4 en had daar iets meer dan een uur voor nodig.

De eerste set verliep heel makkelijk voor de als eerste geplaatste Australische, maar in de tweede set ondervond ze een stuk meer tegenstand van de Sloveense. Na een gelijkopgaande strijd wist Barty ook de tweede set en daarmee de wedstrijd winnend af te sluiten.

De 23-jarige Barty haalde vorig jaar voor eigen publiek de kwartfinales, waarin ze verloor van Petra Kvitova. Dat is tevens haar beste resultaat in Melbourne. Later dat jaar won ze Roland Garros.