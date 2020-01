Borstkanker geconstateerd bij chef de mission Esther Vergeer

Bij oud-rolstoeltennisster Esther Vergeer (38), chef de mission van TeamNL voor de Paralympische Spelen van Tokio 2020, is onlangs borstkanker geconstateerd. Dat maakte sportkoepel NOC*NSF woensdagmiddag bekend.

“Dit nieuws komt bij ons allemaal hard aan”, laat Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF, weten. “Wij hebben Esther alle mogelijke steun toegezegd bij het traject dat zij nu in gaat. Wij kijken samen met haar hoe we met de inzet van goede ondersteuning en back-up de werkzaamheden gericht op de uitzending van TeamNL zo goed mogelijk voort kunnen zetten.”

Vergeer maakte bij de Paralympische Winterspelen in 2018 in Zuid-Korea haar debuut als chef de mission. “Ik heb geen goed nieuws: er is bij mij borstkanker ontdekt”, meldt de viervoudig para-olympiër zelf. “Dat betekent dat ik me de komende tijd zal moeten richten op de behandeling en genezing hiervan. Tegelijkertijd hoop ik op diverse fronten ook zoveel mogelijk ‘gewoon’ door te blijven werken. Alleen al omdat ik niet de hele dag bezig wil zijn met ziek zijn; ik hoop op die manier ook de nodige positieve energie te krijgen. Energie die ik juist nu goed kan gebruiken.”

Vergeer, die zeven jaar geleden haar zeer succesvolle carrière als rolstoeltennisster beëindigde, beseft dat ze een heel zware tijd tegemoet gaat. “Er zullen ongetwijfeld momenten zijn dat ik pas op de plaats moet maken en voor mijn gezondheid moet kiezen. Met de steun van mijn gezin, mijn familie en mijn collega’s bij de Esther Vergeer Foundation, NOC*NSF en het ABN AMRO World Wheelchair Tennis Tournament, ben ik ervan overtuigd dat ik me hier doorheen sla.”

De erelijst van Vergeer telt onder meer zeven paralympische titels waarvan vier in het enkelspel en drie in het dubbelspel. Ook won ze tientallen grandslamstitels. Na een ongeslagen reeks van 470 partijen besloot Vergeer in februari 2013 te stoppen.