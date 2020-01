Ewan sprint voor eigen publiek naar zege in Tour Down Under

De Australische sprinter Caleb Ewan heeft in eigen land de tweede etappe van de Tour Down Under gewonnen. Ewan, rijdend voor Lotto-Soudal, troefde in Stirling de Zuid-Afrikaan Daryl Impey en landgenoot Nathan Haas af.

Voor de 25-jarige Ewan, bij de finish aangemoedigd door zijn vrouw en dochter, was het zijn achtste ritzege ooit in de Tour Down Under. Hij is na de tweede rit, die slechts 135 kilometer lang was, de nieuwe leider in het algemeen klassement.

De Nederlander Timo Roosen, in dienst van Jumbo-Visma, kwam als zevende over de finish.