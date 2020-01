Federer laat moegestreden Krajinovic kansloos

Roger Federer heeft zich met een vlotte zege op Filip Krajinovic geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De 38-jarige Zwitser had slechts anderhalf uur nodig om de nummer 41 van de wereld met 6-1 6-4 6-1 aan de kant te zetten.

Federer startte voortvarend en had al na een kwartier een voorsprong van 5-0. Alles lukte bij de zesvoudig kampioen, die de ene na de andere fraaie passing van zijn racket liet komen. Hij hield zijn niveau vast in de tweede set, maar liet Krajinovic toch terugkomen van 4-2 tot 4-4.

In de derde set waren de krachten weggevloeid bij Krajinovic, die dinsdag nog een vijfsetter had gespeeld. Hij pakte op eigen service nog één game, maar leverde bij 5-1 voor de zevende keer zijn opslag in.

“Ik voel me wel een beetje schuldig”, zei Federer. “Dat hij gisteren drieënhalf uur op de baan heeft gestaan en ik helemaal niet. Maar ik ben blij dat het harde werken van de afgelopen weken wordt uitbetaald.”

Federer treft nu de Australiër John Millman, die de Pool Hubert Hurkacz uitschakelde.