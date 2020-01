Froome maakt in februari rentree in Verenigde Arabische Emiraten

Wielrenner Chris Froome maakt eind februari na maanden blessureleed zijn rentree in de Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten. Dat heeft de organisatie van de wedstrijd die op 23 februari begint en op 29 februari eindigt, bekendgemaakt.

“Ik heb goed kunnen trainen op Gran Canaria en ik kijk uit naar het zetten van de volgende stap in mijn herstel en hoop snel op mijn oude niveau terug te keren”, zei Froome, die dit jaar zijn zinnen heeft gezet op de eindzege in de Tour de France. “Het vooruitzicht van een vijfde keer geel is een enorme motivatie”, zei hij.

De 34-jarige Brit brak vorig jaar juni bij een zware val in het Critérium du Dauphiné een dijbeen, heup, elleboog, ribben en een nekwervel. Begin januari waren er nog wat twijfels over het herstel van de viervoudig Tour-winnaar. Froome liet daarop weten dat zijn herstel “voorspoedig verliep”.

De Ronde van de Verenigde Arabische Emiraten werd vorig jaar gewonnen door Jumbo-Visma-renner Primoz Roglic. Vorig jaar vond de wedstrijd die ontstond na de samensmelting van de Abu Dhabi Tour en de Dubai Tour voor het eerst plaats.