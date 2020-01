Kunstrijder Kennes uitgeschakeld op EK in Graz

Kunstrijder Thomas Kennes heeft het tijdens de korte kür bij de EK in het Oostenrijkse Graz niet gered. De 23-jarige Brabander kwam niet verder dan de 33e plek. De eerste 24 van het klassement kwalificeerden zich voor de vrije kür, die donderdagavond wordt afgewerkt.

Kennes eindigde op een score van 52,56 punten. Nummer 24, de Fransman Adam Siao Him Fa, plaatste zich nog net met een totaal van 65,21 punten. De Tsjech Michal Brezina was de beste in de korte kür met een score van 89,77 punten.

Kennes nam voor de vijfde keer deel aan de EK kunstrijden. Zijn hoogste klassering was de 25e plaats in 2016.