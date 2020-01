Novak Djokovic door naar derde ronde Australian Open

Titelverdediger Novak Djokovic heeft zijn partij in de tweede ronde op de Australian Open redelijk eenvoudig naar zich toegetrokken. De nummer twee van de wereld won in drie sets van de Japanner Tatsuma Ito: 6-1 6-4 en 6-2. De wedstrijd duurde iets langer dan anderhalf uur.

De tennisser uit Servië was een stuk beter op dreef dan in de eerste ronde. Toen rekende hij in vier sets af met de Duitser Jan-Lennard Struff.

In de volgende ronde ontmoet Djokovic weer een Japanner, Yoshihito Nishioka.