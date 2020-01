Serena Williams in twee sets langs Sloveense Zidansek

Serena Williams heeft zich ten koste van de Sloveense Tamara Zidansek geplaatst voor de derde ronde van de Australian Open. De zevenvoudig kampioene was de nummer 70 van de wereld in twee sets de baas: 6-2 6-4.

Williams (38) had het halverwege de tweede set even lastig met Zidansek, die in de zesde game drie breakpoints kreeg. Die wist ze niet te verzilveren, waarna Williams in rap tempo de drie daaropvolgende games naar zich toe trok. Na 78 minuten maakte Williams het af met een winnende return.

De als achtste geplaatste Williams, die in Melbourne haar 24e grandslamtitel hoopt te veroveren, treft in de derde ronde de Chinese Wang Qiang.

Eerder op de dag verzekerde de Deense Caroline Wozniacki zich ook van een langer verblijf. De Deense, die na de Australian Open afscheid neemt, ontdeed zich in de tweede ronde van de Oekraïense Dajana Jastremska. Het werd 7-5 7-5 voor de kampioene van 2018.

Wozniacki en Williams kunnen elkaar in de vierde ronde treffen.