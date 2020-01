Tennisster Rus kan op Australian Open niet stunten tegen Keys

Arantxa Rus heeft in de tweede ronde van de Australian Open niet voor een verrassing kunnen zorgen tegen de Amerikaanse Madison Keys. De nummer 10 van de plaatsingslijst versloeg de Nederlandse, tegenwoordig de mondiale nummer 93, met 7-6 (3) 6-2.

Rus (29) verweerde zich knap tegen de US Open-finaliste van 2017. Ze stond in de bijna een uur durende eerste set geen enkele servicebreak toe en had een goed antwoord op de krachtige ‘groundstrokes’ van de nummer 11 van de wereld, vijf jaar geleden nog halvefinaliste in Melbourne.

In de tweede set, die slechts 28 minuten duurde, ging het rap en Rus verloor de laatste vier games. Ze besloot de partij, die pas na middernacht klaar was, met een dubbele fout.

De wedstrijd werd gespeeld in de Rod Laver Arena, het hoofdstadion van Melbourne Park. De partij stond gepland voor de Margaret Court Arena, maar door een lange vijfsetter op die baan besloot de organisatie in te grijpen.

Rus, die sinds kort wordt begeleid door de Spanjaard Julian Alonso, stond voor het eerst sinds Wimbledon 2012 weer eens in de tweede ronde van een grandslamtoernooi. Dankzij tien toernooizeges in het ITF-circuit is ze teruggekeerd in de mondiale top 100. Ze keert met bijna 80.000 euro aan prijzengeld terug naar Nederland.

Over ruim twee weken maakt Rus haar opwachting in de Fed Cup als Nederland het in Den Haag opneemt tegen Wit-Rusland. Ook Kiki Bertens is dan van de partij. Bertens treedt donderdag in de tweede ronde aan tegen de Australische Arina Rodionova.