Transfers voetbalsters bij elkaar nog geen miljoen euro

Voetbalclubs telden in 2019 meer geld neer voor vrouwelijke spelers dan een jaar eerder, maar dat valt in het niet bij de bedragen die omgaan in het mannenvoetbal. Dat blijkt uit rapporten over de transfermarkt van mannen- en vrouwenvoetbal van wereldvoetbalbond FIFA.

Vorig jaar gaven professionele voetbalclubs 652.000 Amerikaanse dollars (589.000 euro) uit aan vrouwelijke spelers, een toename van 16 procent. Ter vergelijking: in het mannenvoetbal bedroeg de totale transferwaarde 7,35 miljard dollar. Dat is ruim 10.000 keer meer dan er in het vrouwenvoetbal omgaat. In het mannenvoetbal ging 400 miljoen dollar meer om dan vorig jaar.

De vrouwelijke transfermarkt is ook kleiner wat betreft het aantal spelers dat van club wisselt, al is dit verschil minder groot. Vorig jaar gingen 833 vrouwen naar een andere club en ruim twintig keer meer mannen. Voor vrouwelijke spelers wordt overigens vaker geen transfersom betaald.