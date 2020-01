WADA schort goedkeuring antidopinglab Moskou voorlopig op

Het wereldantidopingbureau WADA heeft de voorlopig goedgekeurde status van het Russisch antidopinglaboratorium opgeschort. Dit in afwachting van verdere disciplinaire maatregelen tegen de Russische sport. Het betreffende laboratorium in Moskou mag daardoor geen controles meer uitoefenen.

WADA legde in december de Russische sport een schorsing van vier jaar op wegens omvangrijke dopingfraude. Het bureau acht overtuigend bewezen dat Rusland heeft geknoeid met urine- en bloedmonsters en datagegevens om het gebruik van doping te verdoezelen. De sancties houden onder meer in dat sporters vier jaar lang niet onder de Russische vlag mogen deelnemen aan Olympische Spelen en WK’s in alle sporten.

Na beroep van Rusland heeft WADA de zaak voorgelegd aan het hof van sportarbitrage (CAS) in Lausanne.