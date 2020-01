Wielrenner Hermans maanden uitgeschakeld door botbreuken

De Belgische wielrenner Ben Hermans (33) is minstens twee maanden uitgeschakeld door diverse botbreuken. Hij kwam woensdag hard ten val in de slotfase van de tweede etappe in de Tour Down Under in Australië.

Hermans, die rijdt voor Israël Start-Up Nation, lag minutenlang op de grond, maar reed de wedstrijd wel nog uit. Na afloop werd hij overgebracht naar het ziekenhuis. De diagnose was niet mals: een gecompliceerde breuk aan een schouder, een gebroken sleutelbeen en gebroken ribben.

Hermans wordt zo snel mogelijk teruggevlogen naar België en daar zal hij een operatie ondergaan. “We kennen Ben als een taaie kerel; hij komt sterker terug dan ooit. Vorig jaar won hij na een knieblessure nog twee rittenkoersen”, twitterde zijn ploeg.

Hermans won in 2019 de Ronde van Oostenrijk en de Ronde van Utah. In 2015 schreef hij de Brabantse Pijl op zijn naam.