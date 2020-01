Bertens overwint de twijfels in Melbourne

Tennisster Kiki Bertens begon zo slecht aan haar partij tegen Arina Rodionova op de Australian Open, dat de twijfel toesloeg. “Ik miste zoveel aanvalsballen en volleys. Ik begon zo slecht, dat ik over elke bal begon te twijfelen”, zei Bertens bij Eurosport. Ze kwam met 2-0 achter te staan, maar herpakte zich daarna.

Volgens Bertens had haar slechte start ook te maken met de omstandigheden in Melbourne. Het had ’s nachts hard geregend en de stevige wind nam veel stof en zand mee, wat zorgde voor rode aanslag op de hardcourtbanen. “De banen waren te vies en glad om te spelen, ze moesten dus eerst schoon worden gespoten”, zei Bertens. Tientallen vrijwilligers, waaronder heel wat kinderen, gingen daarna met handdoeken aan de slag om de banen droog te maken. Bertens kon daardoor pas veel later dan gedacht in actie komen.

“Ik was niet helemaal scherp. Ik wilde zo graag, maar ik voelde toch wat spanning van tevoren”, zei de Westlandse. “Ik ben blij dat ik toch ergens de energie vandaan heb gehaald en deze partij in twee sets kon winnen.”