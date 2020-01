Judoka’s Tornike Tsjakadoea en Sanne Verhagen zijn bij de Grand Prix in Tel Aviv al vroeg uitgeschakeld. Beide judoka’s bleven in de tweede ronde steken op het toernooi in Israël.

Tsjakadoea verloor van de Portugees Rodrigo Costa Lopes met waza-ari. De 23-jarige Nederlander had in de eerste ronde een bye.

Verhagen strandde in de tweede ronde tegen de Zuid-Koreaanse Jandi Kim. De 27-jarige Nederlandse verloor met ippon.